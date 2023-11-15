ما هي المقاعد الأكثر أمانًا على متن الطائرة؟

في حال كنت مسافرًا قلقًا أو تبحث دائمًا عن معلومات حول السفر، فقد تكون قلقًا بشأن المقعد الأكثر أمانًا على متن الطائرة خلال الرحلات الجوية. يعتبر هذا سؤالًا شائعًا، ومع ذلك، يمكن الإجابة عليه باستناد إلى الإحصائيات المأخوذة من حوادث الطائرات السابقة.

وفقًا لتحليل مجلة “تايم” لبيانات إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على مدار 35 عامًا، يُظهر أن المقاعد في الثلث الخلفي من الطائرة قد سُجل لديها معدل وفيات بنسبة 32%. بينما كان المقعد في الثلث الأوسط يتمتع بمعدل وفيات بنسبة 39%. وكانت المقاعد في الثلث الأمامي تسجل معدل وفيات قدره 38%.

تشير الإحصائيات إلى أن المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي من الطائرة هي الأكثر أمانًا إحصائيًا، حيث يبلغ معدل الوفيات فيها 28% فقط. وفي المقارنة، كان معدل الوفيات في مقاعد الممر في منتصف المقصورة هو 44%.

مهما كان اختيارك للمقعد، يجب عليك دائمًا اتباع تعليمات طاقم الطائرة والالتزام بقواعد السلامة حيث تختلف تفضيلات المقاعد بحسب احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية، سواء كنت تحب مقاعد النافذة للاستمتاع بالإطلالات أو تفضل المقاعد الممتدة للحصول على راحة إضافية.

وكالات