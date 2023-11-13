هذا ما يحدث لك إذا توقفت عن تناول الحلويات

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا، اختصاصية التغذية الروسية، أن استبعاد السكر والحلويات تماماً من النظام الغذائي يمكن أن يكون ضارًا للصحة بشكل كبير، وحتى يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت أن الجلوكوز الذي يحصل عليه الجسم من الأطعمة ضروري لوظائف الإنسان، مشيرةً إلى أهميته في تحسين استيعاب المعلومات وتوفير المواد الغذائية للجسم وتعزيز أداء الدماغ.

وركزت على أنه يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين ولا يفرطوا في استهلاك السكر، مع التأكيد على أهمية تناول الحلويات والأطعمة ذات مؤشر جلايسيميك المرتفع بشكل معتدل.

كما أشارت إلى ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام لحرق السعرات الحرارية بشكل فعّال.

وحذرت من العواقب الخطيرة لاستبعاد السكر جميع أشكاله من النظام الغذائي، حيث يجبر الجسم في النهاية على اللجوء إلى الجلوكوز الاحتياطي، مما يؤدي إلى استهلاك مخزون السكر في الكبد والعضلات قبل اللجوء إلى الدهون والبروتينات.

مصراوي