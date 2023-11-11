نجاح أول عملية زرع لعين كاملة في الولايات المتحدة

أعلن جراحون أميركيون أنهم أجروا أول عملية زرع لعين كاملة في أول إنجاز من نوعه يحمل آمالاً لمَن فقدوا البصر في إحدى عينيهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الدكتور إدواردو رودريغيز الذي قاد العملية قوله في مؤتمر صحفي أمس: “النتيجة أذهلت الخبراء وإن ملايين الأشخاص فقدوا قدرتهم على الرؤية ونحن لا نؤكد أننا سنحل هذه المشكلة اليوم، لكننا بتنا بلا شك قريبين جداً من ذلك”.

وتولى فريق من مستشفى جامعة (لانغون هيلث) في نيويورك إجراء العملية التي استغرقت نحو 21 ساعة في نهاية أيار الماضي، وإضافة إلى العين اليسرى وما هو محيط بها أقدم الجراحون أيضاً على زرع أنف وشفتين وأنسجة أخرى من الوجه أخذت من أحد المتبرعين.

وكان المريض آرون جيمس تعرض عام 2021 لحادث سير كبير تسبب باصطدام وجهه بخط كهرباء عالي الضغط، وتشوهه وفقدان عينه.