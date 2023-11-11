11-11-2023
احذروا هذا النوع من الأصدقاء
أناس يفضل تجنب التكامل معهم:
1. **المستغلين:
الأفراد الذين يسعون للاستفادة منك بطرق مختلفة، يطلبون الدعم والخدمات دون إظهار اهتمام حقيقي بك. لا يتواصلون إلا عندما يحتاجون شيئًا ويختفون بمجرد تحقيقه.
2. **مشوهو السمعة:
هؤلاء يدعون الصداقة ولكن ينشرون شائعات سلبية عنك، يحاولون تشويه سمعتك ويروجون لمعلومات غير صحيحة بهدف التسبب في ضرر لك.
3. **مغناطيس السلبية:
أشخاص يركزون دائمًا على الجوانب السلبية، حتى في الأوقات الإيجابية. يعيشون في ظلال السلبية وينقلون هذا الشعور إلى من حولهم.
4. **المتذمرين المستمرين:
أصدقاء يشكون باستمرار، ينقلبون الجانب السلبي لكل موقف. يمكن أن يكونوا مثقلاً نفسيًا ويعيقون التقدم والتفاؤل.
في النهاية، الاختيار الحكيم في اختيار الأصدقاء يساهم في بناء علاقات صحية وإيجابية.
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