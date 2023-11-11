احذروا هذا النوع من الأصدقاء

11-11-2023

احذروا هذا النوع من الأصدقاء

أناس يفضل تجنب التكامل معهم:

1. **المستغلين:

الأفراد الذين يسعون للاستفادة منك بطرق مختلفة، يطلبون الدعم والخدمات دون إظهار اهتمام حقيقي بك. لا يتواصلون إلا عندما يحتاجون شيئًا ويختفون بمجرد تحقيقه.

2. **مشوهو السمعة:

هؤلاء يدعون الصداقة ولكن ينشرون شائعات سلبية عنك، يحاولون تشويه سمعتك ويروجون لمعلومات غير صحيحة بهدف التسبب في ضرر لك.

3. **مغناطيس السلبية:

أشخاص يركزون دائمًا على الجوانب السلبية، حتى في الأوقات الإيجابية. يعيشون في ظلال السلبية وينقلون هذا الشعور إلى من حولهم.

4. **المتذمرين المستمرين:

أصدقاء يشكون باستمرار، ينقلبون الجانب السلبي لكل موقف. يمكن أن يكونوا مثقلاً نفسيًا ويعيقون التقدم والتفاؤل.

في النهاية، الاختيار الحكيم في اختيار الأصدقاء يساهم في بناء علاقات صحية وإيجابية.

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