كيف نتعامل مع ألم العصب ثلاثي التوائم الذي يشبه الصدمة الكهربائية؟
يعد ألم العصب ثلاثي التوائم هو حالة تسبب إحساسًا بالألم يشبه الصدمة الكهربائية على جانب واحد من الوجه.
وتؤثر حالة الألم المزمنة هذه في العصب ثلاثي التوائم الذي ينقل الإحساس من الوجه إلى الدماغ.
وفي حالة الإصابة بألم العصب ثلاثي التوائم، قد تؤدي الحركات التحفيزية الخفيفة للوجه -مثل غسل الأسنان بالفرشاة أو وضع مستحضرات التجميل- إلى حدوث هزة من الألم الشديد.بحسب "الجزيرة نت".
وقال الطبيب الألماني كارستن جيلتنيكي أن العصب ثلاثي التوائم هو العصب الذي ينقل محفزات اللمس والألم في منطقة الوجه.
وأشار جيلتنيكي، إلى أنه غالبا ما يصيب الأشخاص فوق 50 عاما، وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال.
السبب غير واضح
أضاف طبيب الأعصاب أن سبب ألم العصب ثلاثي التوائم غير واضح، ولكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى وجود اتصال
مباشر بين الشريان في الدماغ والعصب ثلاثي التوائم، الذي ينشأ هناك، مما يؤدي إلى حدوث دوائر قِصر.
ألم على جانب واحد
يعد ألم العصب ثلاثي التوائم ألما شديدا للغاية، وغالبا ما يكون على جانب واحد من الوجه.
وتتسبب أنشطة الحياة اليومية البسيطة في حدوث نوبات ذلك الألم مثل تناول الطعام أو الشراب أو غسل الوجه أو تنظيف الأسنان أو حتى مجرد التحدث.
العلاج
من جانبها، قالت البروفيسورة داجني هولي إنه يتم علاج ألم العصب ثلاثي التوائم بطرق عديدة تشمل الأدوية مثل مسكنات الألم وأدوية الصرع، والحَقن بالبوتوكس لإصابة العصب بالشلل.
وأضافت طبيبة الأعصاب الألمانية أنه يمكن أيضا تدمير ألياف الألم بواسطة مسبار فيما يعرف بـ"التخثير الحراري"، كما يمكن توجيه جرعة عالية من الأشعة السينية إلى منطقة الألم.
وللتخلص التام من الألم يمكن اللجوء إلى الجراحة.
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