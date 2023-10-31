25 يوماً على طوفان الأقصى… أبرز التطورات

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الخامس والعشرين:

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الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن استلام 26 شاحنة مساعدات جديدة من معبر رفح

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– المقاومة الفلسطينية: دمر مقاتلونا فجر اليوم آلية صهيونية شرق (إيرز) بعبوة ناسفة وقذيفتي (الياسين 105).

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم الشاطئ غرب غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة راجلة للعدو الصهيوني قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

– استشهاد 73 فلسطينياً جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الزيتون شرق غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 أطفال فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال منزلين جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 13 فلسطينياً بينهم أطفال جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.