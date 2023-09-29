بعدما ربح 1.6 مليار دولار في اليانصيب .. بات أمام خيارين صعبين

اعتقد رجل أمريكي أن الحظ ابتسم له كثيرًا بعد فوزه بإحدى أضخم جوائز اليانصيب في الولايات المتحدة. ولكن بمرور الوقت ومع ظهور تفاصيل الجائزة، وجد نفسه في وضعٍ صعب، وفقًا لتقرير نشرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

ذكرت الشبكة أن هذا الرجل فاز بجائزة قدرها 1.6 مليار دولار بعد شراءه تذكرة من متجر قرب مدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا. تم السحب على هذه الجائزة في مطلع أغسطس الماضي.

وفقًا لقوانين الولاية، يجب أن يبقى اسم الفائز سريًا لمدة 90 يومًا من تاريخ فوزه بالجائزة، والتي تعتبر ثالث أكبر جائزة من نوعها في الولايات المتحدة.

الآن، يجب على الفائز أن يقرر ما إذا كان سيستلم المبلغ كاملًا مرة واحدة مع خصم نسبة كبيرة منه لصالح الضرائب الفيدرالية، أم سيختار تلقي المبلغ مقسمًا على مدى تصل إلى 30 عامًا.

وبالطبع، سيتم خصم نسبة كبيرة من الجائزة للضرائب بغض النظر عن اختيار الرجل. وعادةً، يفضل الفائزون استلام المبلغ كاملًا دفعة واحدة، ولكن هناك من يختار استلام مبالغ سنوية على مدى فترة طويلة.

على سبيل المثال، فاز شخص آخر بجائزة مماثلة في ولاية فيرجينيا في وقت سابق هذا العام، واختار استلام مبلغ 129 مليون دولار سنويًا.