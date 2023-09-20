أسعار البقوليات تلحق بموجة الغلاء

تواصل أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعها في الأسواق السورية، مما أدّى إلى تآكل القوة الشرائية وعزوف محدودي الدخل عن شراء الكثير من الأصناف، ومن هذه السلع البقوليات التي زادت أسعارها بشكل كبير.

وفي خلال جولة قمنا بها في إحدى أسواق دمشق لرصد أسعار البقوليات، بلغ سعر الأرز المصري 15000 ليرة، والأرز الإسباني 25000ليرة، والأرز الهندي 13000 ليرة، والفريكة 28000 ليرة، والعدس المجروش 17000 ليرة، والحمص 17000 ليرة، والفول 16000 ليرة، والقمح المقشور 8000 ليرة.

وبيّن صاحب أحد المحال أنّه يوجد ضعف كبير بالقوة الشرائية، فقد انخفضت نسبة المبيعات بشكل كبير مقارنةً بالشهر الفائت، مضيفاً أنّ الناس اقتصدت بالشراء بنسب كبيرة.

وبيّن “أبو أحمد” أنّه لا يوجد رقابة بالأسواق، فكل بائع يضع التسعيرة على هواه، وكل ساعة يرتفع السعر، قائلاً: “زادت همومنا بسبب ارتفاع الأسعار، وحتى الرز لم يعد باستطاعتنا تحضيره”.

وفي وقت سابق، وأكّد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “محمد الحلاق” على رأيه بأنّه لا يوجد إلا آلية واحدة في جميع أنحاء العالم لانخفاض الأسعار وتناسبها مع الكلفة وهي توفر المواد وزيادة التنافسية، فيجب دراسة أسباب انخفاض التنافسية، وبناءً على ذلك تتم عملية معالجة هذه الأسباب، وهذا سيسبّب انخفاض الأسعار، مضيفاً: “أي حل آخر هو مضيعة للوقت فكل الاجتماعات وبيانات الكلفة ودراسة التكاليف لا جدوى منها”.

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