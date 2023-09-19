19-09-2023
قتل جدّة وحفيدها داخل منزلهم في معضمية الشام بريف دمشق
هزت مدينة معضمية الشام بريف دمشق جريمة قتل ضحيتها امرأة سبعينية وحفيدها قُتلوا طعناً بأداة حادة داخل منزلهم، من قبل أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة.
وقال رئيس مجلس مدينة معضمية الشام مصطفى الخطيب: إن الحادثة وقعت عصر اليوم حيث شوهد جثة امرأة في سبعينيات العمر وحفيدها البالغ من العمر ٨ سنوات مقتولين طعناً في منزلهم الواقع بعد دوار العلم- طريق داريا.
وأكد الخطيب أن التحقيقات مازالت جارية مع الجهات المعنية لكشف ملابسات الحادثة.
الوطن أون لاين
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