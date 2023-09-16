هدايا غريبة قدمها بوتين لكيم

أعلنت بيونغ يانغ يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة لزيارة كوريا الشمالية من الزعيم كيم يونغ-أون بعد القمة التي جرت بينهما في روسيا يوم الأربعاء. خلال هذه الزيارة، قام الزعيمان بتبادل الهدايا، حيث قدم بوتين بندقية روسية عالية الجودة لكيم يونغ-أون. ومن جهته، قدم كيم يونغ-أون بندقية صُنعت في كوريا الشمالية لبوتين. إضافة إلى ذلك، قدم بوتين قفازًا يعتبر جزءًا من بزة فضاء سابقة استُخدمت في الفضاء عدة مرات.

تمت هذه اللقاءات في قاعدة فوستوتشني الفضائية في أقصى الشرق الروسي، حيث زارا منشأة جمع مركبات أنغارا الفضائية ومجمع إطلاق سويوز-2، ومجمع إطلاق أنغارا الذي لا يزال قيد الإنشاء.



يشير كيم يونغ-أون إلى أهمية استراتيجية لعلاقته مع روسيا خلال هذه الزيارة، التي تعتبر أول رحلة خارجية له منذ بداية جائحة كوفيد-19.

هذا الاجتماع يحمل معه دلالات رمزية بالنسبة للعلاقات بين البلدين، خاصة مع فشل بيونغ يانغ في وضع قمر صناعي للتجسس العسكري في المدار في محاولتين متتاليتين. يعتزم روسيا الحصول على مخزون قذائف المدفعية من كوريا الشمالية، بينما تسعى بيونغ يانغ للحصول على دعم في تكنولوجيا الأقمار الصناعية وتحديث معداتها العسكرية التي تعود إلى العهد السوفيتي.

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