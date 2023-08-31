حوت نافق على شاطئ بلدة لبنانية يثير تفاعلاً كبيراً

تناقلت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي مؤخراً فيديو يظهر حوتاً ضخماً نافقاً قد لفظه البحر على شاطئ بلدة الخرايب، في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وشهد لبنان هطول أمطار غزيرة ليل الإثنين، طالت كافة مناطق البلاد، مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، بمشهد غير مسبوق خلال شهر آب أغسطس.



‎وقال شاهد عيان في البلدة إن أهالي بلدة الخرايب عثروا صباح الثلاثاء على جثة الحوت النافق، الذي استقر على الشاطئ قرب أحد المطاعم” ، وقال علي عاكوش، وهو صاحب مطعم قرب المكان الذي عثر فيه على الحوت، إن “الطقس السيئ تسبب بوصول جثة الحوت إلى الشاطئ” ،وتابع: “البعض اعتقد أنه جثة بقرة كبيرة بسبب تحلله”.

وقال نقيب الغواصين في لبنان محمد السارجي، يمكن أن يكون الحوت قد وصل من شرقي البحر المتوسط إلى الشاطئ اللبناني ، والحوت كبير حجما لكنه نحيل البنية ، وقال إن رائحة كريهة انبعثت من جثة الحوت، مما يشير إلى أنه نفق قبل أسبوع على أقل تقدير، وجثته متحللة لذلك لم أستطع التأكد إذا كان من نوع العنبر.

‎وتابع السارجي نفوق الحوت على شاطئ البحر المتوسط غريب بعض الشيء، لأن هذا البحر عادة ليس البيئة المناسبة لحياة الحيتان ،بين الحين والآخر، تدخل بعض الحيتان من المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط وتضل طريق العودة ، مرجاً أن يكون سبب نفوق الحوت قلة الغذاء والبيئة غير المناسبة له، كونه بدا نحيل الجسم ، ويمكن تحديد سبب نفوقه بدقة بعد تشريحه في وقت لاحق.

التغير المناخي قد يغير أماكن عيش الأسماك والحيتان في البحار والمحيطات.