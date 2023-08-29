التربية تطلب من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة التقيد بالتقويم الدراسي وبدء دوام الطلاب الأحد القادم

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة من مدارس ورياض أطفال التقيد بالتقويم الدراسي المعمم لعام 2023- 2024 وذلك حرصاً على حسن سير العملية التعليمية والتربوية وتأكيداً على أحكام المرسوم التشريعي 55 لعام 2004.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات إبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة ببدء دوام الطلاب في 3 من أيلول المقبل كما هو معمول في المدارس العامة.

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق تعليمات القيد والقبول واعتماد العطل الرسمية المقررة في الدولة، وتكليف المجمعات التربوية والموجهين الاختصاصيين والتربويين لمتابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004.



سانا