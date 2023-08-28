السعودية تستضيف نهائي السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن إقامة كأس السوبر الإفريقي بين النادي الأهلي المصري ومنافسه اتحاد العاصمة الجزائري، في الأراضي السعودية.



وتقرر أن يقام نهائي المسابقة بين فريق "المارد الأحمر" ونظيره الجزائري في 15 أيلول/سبتمبر المقبل، في مدينة الطائف على أرض ملعب الملك فهد، وفقاً لموقع "CNN".



*طرفا النهائي*



وكان النادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الفائت، فيما نال نادي اتحاد العاصمة لقب كأس الكونفدرالية.

وقال الأمين العام في "كاف"، فيرون موسينغو أومبا: "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر إلى منطقة جديدة في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".



*جذب النجوم العالميين*



وتابع بالقول: "تُصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم، في الوقت الحالي".



وأكمل: "من المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى السعودية، أن يتم نقل كأس السوبر إلى هناك".



وأضاف: "نيابة عن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى أن يكون كأس السوبر الإفريقي مثيراً".



*الشراكة مع "الكاف"*



وقال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم: "تعاوننا مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة هذا الحدث، يجسد التزامنا بالشراكة معه في استضافة الأحداث بما يتماشى مع اتفاقية شراكتنا الحالية".



كما أضاف: "يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر. ونيابة عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نشكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذه الفرصة".



*مذكرة تفاهم*



ووقّع الاتحاد الإفريقي والاتحاد السعودي في وقت سابق من هذا العام، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات، تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.



يذكر أن فريق "المارد الأحمر" هو الأكثر تتويجاً بالسوبر الإفريقي بواقع 8 مرات، وبفارق 4 ألقاب عن أقرب ملاحقيه، نادي الزمالك.