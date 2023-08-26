 اليكم أغرب 10 قوانين حول العالم!

وُضعت القوانين لتنظيم الحياة وضمان النظام داخل المجتمع، لكن هناك قوانين غريبة وغير مألوفة على الرغم من بعض الأسباب التي قد تعتبر منطقية وراء وضعها، وفي أحيان أخرى قد تكون أغرب القوانين في العالم بالنسبة لك هي قوانين اعتيادية بالنسبة لسكان البلد الموجودة فيه، والسبب هو اختلاف القيم الثقافية فقط.

في هذه القائمة 10 من أغرب القوانين حول العالم، ربما عليك معرفتها حتى لا ينتهي بك الأمر خلف القضبان إذا سافرت لتلك الدول:

1- لا تطعم الحمام في مدينة البندقية بإيطاليا

تعتبر مدينة البندقية واحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم، وبينما قد تستمتع بمنظر القنوات المائية والقوارب، فهناك أيضاً الساحات العام والنافورات الشهيرة، لكن احذر إطعام الطيور وأنت في المدينة وإلا ستتعرض لغرامة قد تصل لـ700 يورو.

قد يبدو هذا أحد أغرب القوانين في العالم، لكنك لن تستغرب إذا عرفت أن الموضوع يُكلف الحكومة المحلية في مدينة البندقية، مبالغ طائلة لتنظيف فضلات الحمام في الساحات العامة والمعالم السياحية الشهيرة في المدينة.

لا أحد يعرف على وجه اليقين عدد الحمام الذي يعيش في مساحة 2.5 ميل مربع في البندقية، لكن المدينة تقدر أن هناك 40 ألف طائر وفقاً لمسؤولي البيئة.

ومع نزول الآلاف من الحمام إلى الساحات، يقوم الكثير من السياح بإطعام تلك الطيور من أجل التقاط صورة تذكارية؛ لكن الأعداد الكبيرة لتلك الطيور وبطونها الممتلئة بالطعام تعني بالتأكيد كميات كبيرة من الفضلات على الأرض.

فكانت التكاليف عملية التنظيف تكلف كل مواطن 275 يورو سنوياً، جعل المشرعون في البندقية رسميًا إطعام الطيور أمراً غير قانوني في عام 2008.

2- السُكْر ممنوع في حانات في ألاسكا

إذا كان هناك مكان واحد من المرجح أن يسكر فيه الناس فهو الحانة؛ لذلك يمكنك اعتبار هذا القانون من أغرب القوانين في العالم، فمن المثير للسخرية إلى حد ما أن ألاسكا أصدرت قانونًا يحظر على الناس أن يكونوا سكارى بعد شرب الخمر في الحانات. تم تقديم القانون بعد أن أدركت الحكومة المحلية في الولاية أن غالبية الجرائم في ألاسكا يرتكبها السكارى.

بدأ رجال شرطة ألاسكا في تطبيق القانون في عام 2012. وقام ضباط شرطة بملابس مدنية زيارة الحانات بشكل عشوائي للعثور على المخمورين. وبمجرد الاشتباه في أن شخصًا ما كان مخمورًا، اتصلوا برجال شرطة آخرين لإلقاء القبض عليه، وليس السكارى فقط بل حتى الساقي في الحانة التي يقبض فيها على أي شخص مخمور يمكن القبض عليه أيضًا لبيع الكحول لشخص مخمور.

3- توقف مرتين يومياً في تايلاند بسبب النشيد الوطني

في محطات القطار وفي المتنزهات، ومراكز التسوق، وفي المباني الحكومية في جميع أنحاء تايلاند، سترى الناس يتوقفون عما يفعلونه مرتين يومياً؛ الأولى في الثامنة صباحاً والثانية في السادسة مساءً، وتلك هي الأوقات التي يُعزف فيها النشيد الوطني في تلك الأماكن وعبر الإذاعات ومكبرات الصوت في الشوارع.

هناك في فقرة في القانون التايلاندي تقول إن الأشخاص الذين لا يتوقفون أثناء عزف النشيد الوطني، يمكن اعتقالهم وسجنهم. وعلى الرغم من عدم تطبيقه في الوقت الحاضر في معظم الأماكن؛ ولكن بالنسبة للسياح الذين يزورون البلد فعليهم القيام بنفس الشيء من باب احترام العادات والتقاليد. على الرغم من أن التايلانديين يتسامحون مع السياح الذين لا يقومون بذلك.

4- قطع الصبار عقوبته 25 عاماً في السجن

في حين أن قطف زنابق الرمل في تركيا قد يعرضك لغرامة مالية؛ فإن قطف نوع معين من الصبار في ولاية أريزونا الأمريكية قد يعرضك للسجن.

تشتهر ولاية أريزونا بنوع مميز من الصبار يدعى “ساجوارو”، ويعتبر من العلامات المميزة التي تشتهر بها الولاية، وبما أن هذا النوع من الصبار يعتبر نادراً فإن قطعه ممنوع منعاً باتاً، حتى لو كنت تمتلك أرضاً خاصة بك في أريزونا و فيها هذا النوع من الصبار، فلا يحق لك قطعه إلا بتصريح خاص.

ففي السابق، تنبه البعض إلى ندرة هذا النوع من الصبار، وراحوا يقطعونه ويبيعونه بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم مقابل آلاف الدولارات، لذلك تم تغريم أولئك الذين تاجروا بهذا النوع بشكل غير قانوني، وقضى بعضهم عقوبات سجن وصلت إلى 25 عاماً، وفقاً لما ورد في موقع Dailyo.

5- لا تحمل لوحاً خشبياً ولا تُحلق طائرة ورقية على الرصيف في لندن

تنص المادة 54 من قانون شرطة العاصمة لندن على أنه لا يُسمح لك بحمل لوح خشبي على طول الرصيف في لندن، إلا إذا كنت تقوم بتفريغه من السيارة. يمتد الحظر إلى البراميل والأحواض والأطواق والعجلات والسلالم والأعمدة واللافتات. تم وضع القانون لمنع الإزعاج وزيادة سهولة المرور في الطرق العامة.

لا يُسمح لك أيضًا بتحليق طائرة ورقية إذا كان من الممكن أن تسبب إزعاجًا، أو الانزلاق على الجليد أو الثلج في أي شارع بطريقة يمكن أن تسبب إصابة الآخرين، أو “الركوب أو القيادة بعنف، أو بشكل يعرض حياة أو أحد أطرافك للخطر” أي شخص” في أي طريق.

6- لا ترتدِ ملابس عليها صورة “ويني الدبدوب” قرب ملاعب الأطفال في بولندا

الدب الصغير المحبوب كان وسط نقاش حاد في البرلمان البولندي، بسبب أن “ويني” لا يرتدي السراويل. ولهذا السبب، أصدرت بولندا حظرًا على استخدام صورته والملابس التي تحمل صورته في الملاعب والمدارس، لأن الأطفال سريعو التأثر.

وقال أحد أعضاء المجلس: “المشكلة مع هذا الدب هي أنه لا يمتلك خزانة ملابس كاملة إنه نصف عارٍ، وهو أمر غير مناسب على الإطلاق للأطفال”.

7- لا تركب بقرة أو ثوراً وأنت في حالة سُكْر

ألا تقود سيارة وأنت في حالة سْكْر أمر غير قانوني في كل الدول تقريباً، ولكن في اسكتلندا فقانون القيادة في حالة سكر يشمل الأبقار والثيران والخيول، ويمكن أن تحصل على غرامة لركوب البقرة في حالة سُكْر. من الناحية الفنية، فإن قانون 1872 الكامل يفرض على الأشخاص عدم شرب الكحول عندما يكونون مسؤولين عن بقرة أو حصان أو عربة أو محرك بخاري.

8- عدم احترام تماثيل بوذا عقوبته السجن في سريلانكا

يعد سوء معاملة الصور وتماثيل البوذية من المحرمات الصارمة في البلاد. على سبيل المثال يعتبر التقاط صورة سيلفي مع تمثال بوذا وأنت تدير ظهرك له أمراً غير قانوني، وفي سنة 2012 أصدرت محكمة سريلانكية أحكاماً بالسجن مع وقف التنفيذ على ثلاثة سياح فرنسيين بتهمة جرح المشاعر الدينية للبوذيين من خلال التقاط صور اعتبرت مهينة.

وتم اعتقال امرأتين ورجل في بلدة جالي الجنوبية بعد التقاطهم صوراً وهم يقفون مع تماثيل بوذا ويتظاهرون بتقبيل التمثال.

9- تحليق طائرة ورقية في أستراليا يعرضك لدفع غرامة

بموجب المادة 4 من قانون الجرائم الموجزة لعام 1966 (فيكتوريا) في أستراليا، فإن أي شخص يطير طائرة ورقية أو يلعب لعبة في مكان عام تسبب إزعاج أي شخص سيكون مذنباً بارتكاب جريمة.

وتشمل الأماكن العامة المتنزهات والكنائس ومحطات السكك الحديدية والقوارب والمدارس والأسواق والمباني المرخصة التي تقدم المشروبات الكحولية على سبيل المثال لا الحصر.

هناك تصرفات أخرى في مكان عام تعتبر غير قانونية بموجب المادة 4، ومن بينها:

حرق نشارة القمامة أو غيرها من المواد.

فتح بالوعة أو مجارٍ بإذن من المجلس المحلي.

عرقلة ممر المشاة بمركبة أو بضائع.

إشعال الألعاب النارية دون إذن المجلس المحلي.

الحد الأقصى للعقوبة لتحليق طائرة ورقية تسبب إزعاجَ أيِّ شخص قد تصل لـ 826 دولاراً.

10- لا مسدسات مياه في رأس السنة في كمبوديا

أصبحت احتفالات رأس السنة في كمبوديا مجنونة للغاية لدرجة أن عاصمة سيام ريب لن تسمح ببيع مسدسات المياه قبل وأثناء احتفالاتها الكبيرة. تم فرض الحظر لمنع “حوادث المرور” و”الإخلال بالنظام العام”.

على ما يبدو، لا بأس في أي وقت آخر من العام لخوض معركة بمسدسات المياه، ولكن إذا ذهبت لقضاء رأس السنة الجديدة، فلن يبيع لك أصحاب المتاجر اللعبة البلاستيكية.



عربي بوست