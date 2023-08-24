ماهو جواز السفر السوري الإلكتروني؟

بدأت إدارة الهجرة والجوازات في سورية بإصدار جواز السفر الإلكتروني الجديد 2023.

من حيث المواصفات يشبه جواز السفر التقليدي، لكن يأتي جواز السفر الإلكتروني بشريحة تشتمل على جميع المعلومات الشخصية إضافة إلى صفات خاصة بالمسافر مثل بصمة العين ،بصمة الأصابع ،شكل الوجه الرقمي الذي يقيس المسافات بين ملامح الوجه.

يحتوي الجواز على صورة مطبوعة بالليزر ويصعب إزالتها وتم إنشاء جواز السفر الإلكتروني للقضاء على عمليات الانتحال للأشخاص والهروب خارج الدول من خلاله يصعب تغيير المعلومات الشخصية أو تزويرها.

يوفر جواز السفر الإلكتروني أماناً عالي المستوى وقياسات حيوية شاملة، حيث ستنقل الرقاقة الموجودة على جواز السفر البيانات في عداد المطار في بضع دقائق وتوفر الوقت والجهد لكل من الركاب وموظفي المطار.

تتم طباعة المعلومات الهامة لجواز السفر على صفحة بيانات جواز السفر، ويتم تكرارها على الأسطر المقروءة آلياً وتخزينها في الشريحة، وتستخدم البنية التحتية للمفتاح العام (PKI) لمصادقة البيانات المخزنة إلكترونياً في شريحة جواز السفر ، مما يجعلها مكلفة وصعبة التزوير عندما يتم تنفيذ جميع آليات الأمان بشكل كامل وصحيح.