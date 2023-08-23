23-08-2023
إلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم امرأة من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ويضبط كمية منها بحوزتهم
نتيجة البحث والمتابعة عن مروجي ومتعاطي المواد المخـ.درة تمكن فرع مكافحة المخـ.درات بدمشق من إلقاء القبض على ستة أشخاص بينهم امرأة في محلات ( الديماس ، دوما ، دويلعة ، نهر عيشة ) وضُبط بحوزتهم ( 1,250 ) كيلو ومئتان وخمسون غرام من مادة الحشيش المخـدر و( 250 ) مئتان وخمسون حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وترويج وتعاطي المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم، وبتدقيق أوضاعهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهم بجرائم حيازة وترويج المواد المخدرة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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