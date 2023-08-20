روسيا تحبط محاولات قواتٍ أوكرانية عبور نهر دنيبرو

أعلن مصدر عسكري روسي، أن القوات الروسية قضت على قوة أوكرانية من 150 شخصاً، وأخلَتْ الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون، من القوات الأوكرانية بشكل كامل.

وبيَّن المصدر العسكري الروسي، أن وحداتٍ باشرت عملية "تطهير" للمنطقة، من القذائف غير المنفجرة والعبوات الناسفة للقوات الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وقالت الوزارة: "قضت مجموعة قوات دنيبر على مفرزة معادية قوامها نحو 150 شخصاً كانت تحاول الحصول على موطئ قدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبر".



وبحسب الدفاع الروسية، فإن مقاتلي مجموعة "دنيبر" سمحوا لمجموعات أوكرانية متقدمة الوصول إلى الشاطئ، ثم أطلقوا نيران المدفعية على الزوارق.

وأضافت: "تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعات العدو بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات الأجنبية كجوائز تذكارية".

وكشف المصدر ذاته، أن القوات الأوكرانية بعد فشلها في اختراق الضفة اليسرى، لجأت إلى قصف مناطق سكنية محاذية رداً على فشلها.

وفي آخر التطورات الميدانية، تم إعلان حالة التأهب الجوي من خطر الصواريخ في كل من كييف وسومي وتشيرنيغيف وجيتومير، كما وقعت انفجارات في منطقة تشيرينغيف، شمالي أوكرانيا.

وشهدت المنطقة الصناعية بالعاصمة كييف وقوع انفجارات مجهولة، بينما أفادت الإدارة العسكرية والمحلية لمدينة خميلنيتسكي أن الجيش الروسي شن هجوماً بالطائرات المسيرة على المنطقة ليلاً، ونتيجة لذلك دُمِّر 30 منزلاً وأصيب شخصان.