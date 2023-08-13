فوز منتخبنا السلوي على نظيره السعودي في التصفيات الآسيوية

حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة فوزاً جديراً على نظيره السعودي بفارق نقطتين 73-71 ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد مباراة متوسطة المستوى الفني مع أفضلية نسبية لمنتخبنا الذي لعب بطريقة جيدة ونجح في تغيير الصورة الباهتة التي ظهر عليها أمام المنتخب الهندي في لقائه الأول بالتصفيات، في حين أن المنتخب السعودي لم يكن صيداً سهلاً وكان نداً قوياً لمنتخبنا.

وفي باقي نتائج اليوم حقق منتخب البحرين فوزاً كاسحاً على كازاخستان بفارق كبير من النقاط 37 نقطة وبنتيجة 104-67، وفاز منتخب إندونيسيا على نظيره الهندي بواقع 90-74.

وتستكمل التصفيات يوم غد الإثنين بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي في الثالثة ظهراً الهند مع كازاخستان، وتلعب إندونيسيا مع السعودية في الخامسة والنصف، فيما يلتقي منتخبنا نظيره البحريني في الثامنة مساء.

الوطن أون لاين