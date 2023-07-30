30-07-2023
١٤١ ضبطاً وغرامات قدرها 53 مليون ليرة
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق 11 طنا من القمح المحلي معدة للاتجار في مناطق القليعة ودوما والميدعاني وبلغت قيمة تغريمهم 34 مليون ل.س كما ضبطت معمل منظفات في منطقة الرحيبة بمخالفة استخدام كمية 1000 ليتر من المازوت الصناعي لغير الغاية المخصصة له بقصد الاتجار به في السوق السوداء وبلغت قيمة تغريمهم 16.200.000 ل.س
أما باقي الضبوط المنظمة فقد كان عددها 137 ضبطاً أبرزها ضبط 7 مخابز تموينية في القزاز ومعضمية القلمون وسعسع والزبداني والروضة ودير سلمان وقطنا بمخالفة النقص بالوزن وعدم وجود لوحة وسوء صناعة الخبز ونقع الخبز بالماء وعدم التقيد بأوقات العمل وكذلك 10 معتمدين لمادة الخبز لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات والبيع بسعر زائد وبلغت قيمة التغريم 2.776.950 ل.س
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