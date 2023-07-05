“زائر شتوي دائم”.. الحدأة سوداء الجناح طائر جديد يضاف لقائمة طيور سوريا

وثق خبراء في الحياة البرية ظهور أنواع جديدة من الطيور ضمن الجغرافيا السورية، وآخرها طائر الحدأة سوداء الجناح الذي أضيف لقائمة طيور سوريا.

وذكر خبير الحياة البرية أحمد أيدك أن هذا الطائر يعتبر نادر الظهور في سوريا إذ تم رصده 5 مرات فقط خلال الـ 12 سنة الماضية، لكن ومن خلال المراقبة تبين أن انتشاره في سوريا ازداد خلال شتاء آخر 3 سنوات وتم توثيقه 22 مرة.

وهنا بين أن هذا الطائر ينتشر على نطاق واسع في آسيا والشرق الأوسط بينما انتشاره في سوريا محدود في مناطق معينة هي: حوض الفرات الأدنى، حوض العاصي، المنطقة الساحلية، المنطقة الجنوبية (درعا، السويداء).

وأضاف: “على الرغم من أنه يفرخ في الدول المجاورة في تركيا والعراق والأردن، إلا أنه لم يتم إثبات تفريخها في سوريا حتى الآن”.

وبحسب أيدك، يعتبر طائر الحدأة سوداء الجناح مفيد جداً للبيئة لكونه يتغذى على القوارض، ويبدأ بالظهور من شهر أيلول حتى آذار ونيسان.

وبرأي أيدك، فإن توثيق أنواع جديدة من الطيور في سوريا يعتبر حالة طبيعية حيث هناك أنواع تختفي وأنواع تظهر وقد لا يكون التغير المناخي لوحده هو السبب بظهور الأنواع الجديدة.

وتم نشر هذا البحث العلمي الجديد في مجلة Jordan Journal of Natural History والتي تعتبر من أرقى المجلات العلمية المختصة بالحياة البرية في المنطقة.

يذكر أنه خلال هذا العام تم توثيق طيور جديدة في سوريا لم يسبق وأن ظهرت فيها هي: طائر الوروار الأخضر العربي، طائر المينا (طائر خطير)، طائر الخناق.

اثر برس