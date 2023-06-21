21-06-2023
ضبط خمسة سرافيس بداخلها 21 جهاز GPS لآليات أخرى
قامت لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات بالتنسيق مع مديرية التقانة ونظم المعلومات بضبط خمسة سرافيس (نقل عام) ثلاثة منها تعمل على خط مزة جبل البرامكة وجد بداخلها عشرة اجهزة GPS وسرفيس على خط دمشق جرمانا بداخله ثماني أجهزة GPS
وسرفيس على خط الكسوة دمشق بداخله 3 أجهزة GPS.
السرافيس المضبوطة تقوم بالتلاعب بمنظومة نظام التتبع من خلال تركيب أجهزة تعود لآليات أخرى بهدف الاتجار بمادة المازوت المخصص للنقل بشكل غير مشروع وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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