وفاة العماد علي دوبا

توفي رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، العماد “علي دوبا”، صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز الـ89 عاماً.

ونعاه ابن شقيقه، “أكثم دوبا“، من خلال منشور له في فيسبوك، إضافة للكثير من الناشطين والناشطات عبر السوشل ميديا.

وشغل الراحل منصب نائب هيئة أركان الجيش السوري من عام 1993 وحتى 1999. كما تولى منصب رئيس الاستخبارات العسكرية من 1974 وحتى 2000.

كما أنه كان مستشاراً للرئيس الراحل حافظ الأسد، ولعب دوراً بارزاً على الصعيد الأمني خلال فترة تواجد الجيش السوري في لبنان

وينحدر “علي دوبا” مواليد 1933، من قرية “قرفيص” في ريف “جبلة”، وسيتم تشييعه اليوم الأربعاء عند الساعة الواحدة ظهرا.

وكالات