أول طائرة مسيرة مغربية

تمكنت شركة مغربية من تطوير أول طائرة مسيرة "درون" محلية الصنع، حيث يتم عرضها في معرض الطيران في باريس.

وتمثل قدرة الشركة المغربية "إيه إي إس" على تصنيع الطائرة المسيّرة محليا خطوة كبيرة في مجال الصناعات الجوية والفضائية في المغرب، حسبما ذكر موقع "مونتي كارلو الدولي" أمس الثلاثاء.

ولفت الموقع إلى أن الطائرة المسيرة المغربية يمكنها الإقلاع عموديا وهو ما يمنحها ميزة كبيرة في تنفيذ مهام البحث والاستطلاع ضمن مهام عسكرية أو أمنية.

وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش المغربي يصنف في المرتبة رقم 61 بين أضخم 145 جيشا في العالم، ويمتلك قوة جوية تصنف في المرتبة الـ 36 عالميا.

وتضم القوات الجوية المغربية 250 طائرة حربية بينها 33 مقاتلة و67 طائرة تدريب و30 طائرة نقل عسكري إضافة إلى 64 مروحية و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود.