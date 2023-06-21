إيطاليا تدرس قانوناً ضد "تمجيد" الجرائم على الإنترنت

تدرس الحكومة الإيطالية مشروع قانون من شأنه أن يسجن الأشخاص المدانين بـ "تمجيد النشاط غير القانوني" عبر الإنترنت لمدة تصل إلى خمس سنوات، بعد حادث مأساوي بين سيارة يقودها سائق يتبع لمجموعة يوتيوبرز شهيرة، وسيارة أخرى كانت على متنها أسرة صغيرة في روما.

ووقع الحادث بين اليوتيوبر الذي كان يقود سيارة لامبورغيني رياضية، أثناء تصوير مقطع فيديو، مما أسفر عن مقتل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان".

وتوفي الطفل، مانويل برويتي، وهو في طريقه إلى المستشفى وأصيبت والدته وشقيقته بجروح خطيرة بعد أن اصطدمت السيارة لامبورغيني المستأجرة بسيارة الأسرة، في كاسال بالوكو، وهو حي في ضواحي روما.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع الأسبوع الماضي عندما قامت مجموعة اليوتيوبرز التي تسمى The Borderline بتحدي قيادة السيارة الفاخرة لمدة 50 ساعة متواصلة.

وكان هناك أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما في السيارة اللامبورغيني، ويخضع السائق، الذي ثبت أنه كان تحت تأثير الحشيش، للتحقيق لأنه تسبب في الوفاة نتيجة القيادة الخطرة.

وفي محاولة لتجنب تكرار المأساة، تدرس الحكومة الائتلافية التي ترأسها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مشروع القانون الذي يستهدف أولئك الذين "يمجدون النشاط غير القانوني" أو "يحرضون على العنف" من خلال نشر مقاطع فيديو على الإنترنت مقابل الحصول على دخل.

وهذا الإجراء الجديد، في حالة الموافقة عليه، سيكون امتدادا لقانون يستهدف جرائم عصـابات الشباب، الذي صاغه حزب الرابطة بزعامة، ماتيو سالفيني، وفقا للصحيفة.