التجارة الداخلية ترفع سعر الإسمنت الحكومي والخاص

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لاسعار الاسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص.

ونص القرار رقم /1677/ على رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 إلى 700 ألف ليرة بعد أن كان 398 ألف ليرة والفرط إلى 613750 ليرة بعد أن كان 341 ألف ليرة.

أما سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 ارتفع بحسب القرار إلى 784800 بعد أن كان 414 ألف ليرة والفرط إلى 692600 ارتفاعاً من 355 ألف ليرة إضافة لتحديد سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 ألف ليرة.

وجاء رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للاسمنت وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق.

وعانى السوريون من نقص في وجود المادة بالأسواق خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول تجار السوق السوداء على خط المبيع والشراء وتحكمه بعملياته بشكل كبير.