في حلب.. اللحوم باتت للأغنياء فقط !

سجلت أسعار اللحوم في أسواق مدينة حلب ارتفاعاً غير مسبوق، إذ سجل سعر الكيلوغرام الواحد من لحمة الغنم 75 ألف ليرة، وكيلو لحمة العجل 65 ألفاً.

ولمعرفة أسباب ارتفاع أسعار اللحوم بهذا الشكل الكبير، تواصلنا مع رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بحلب أحمد ممدوح ميسر.

ميسر أوضح أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد الطلب على الأضاحي بشكلٍ كبير، وبالتالي نشهد ارتفاعاً بأسعارها.

وأكدّ ميسرأنّه تتم مراقبة السوق بشكلٍ دائم من قبل دوريات حماية المستهلك المتواجدة على مدار الساعة لمتابعة موضوع الأسعار.

مضيفاً أنه “في حال وجود أي مخالفات يتم تنظيم ضبط فيها وإحالتها للقضاء المختص أصولاً”.

وأشار ميسر إلى أنّه تم حالياً إصدار نشرة رسمية بسعر مادة الفروج الحي بـ 16 و500 ألف ليرة.

وبعد رصدنا لآراء السوريين لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والفروج في مدينة حلب.

أحد الأشخاص قال أن “القدرة الشرائية ضعيفة، فسعر كيلو الفخاد اليوم 20 ألف ليرة، ما يعادل أجرة العامل اليومية”، “متسائلا كيف يمكن لعامل لديه أربعة أشخاص من إعالتهم”.

بينما ذكر آخر أنّ أسعار اللحوم مرتفعة جداً وغير متناسبة مع الدخل.

وعلق أبو أحمد قائلاً إن “اللحمة أصبحت للأغنياء فقط”.

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