انطلاق أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين
انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، وعدد من أعضاء الاتحاد في المحافظات..
وتم خلال المؤتمر استعراض المذكرة الشاملة التي تمت مناقشتها في لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين حول كافة القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي و الإعلاميين وشؤون الاتحاد النقابية وسبل تفعيل دوره وتجاوز الصعوبات الموجودة..
رئيس الاتحاد موسى عبد النور أوضح أن اللقاء اتسم بتشخيص كل الأمور التي تسهم في دعم دور الاتحاد وتحسين أوضاع الصحفيين وحل بعض المشكلات المزمنة ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية و إيجاد الحلول المناسبة والفورية لها
وناقش المؤتمر واقع الإعلام السوري وأداء الاتحاد، وكيفية النهوض بمهامه ودوره في تطوير الأداء الإعلامي.
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