انطلاق أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين

22-05-2023

انطلاق أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين

انطلاق أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العام السنوي الثاني لاتحاد الصحفيين في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق بحضور وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين، وعدد من أعضاء الاتحاد في المحافظات..

وتم خلال المؤتمر استعراض المذكرة الشاملة التي تمت مناقشتها في لقاء السيد الرئيس بشار الأسد مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين حول كافة القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي و الإعلاميين وشؤون الاتحاد النقابية وسبل تفعيل دوره وتجاوز الصعوبات الموجودة..

رئيس الاتحاد موسى عبد النور أوضح أن اللقاء اتسم بتشخيص كل الأمور التي تسهم في دعم دور الاتحاد وتحسين أوضاع الصحفيين وحل بعض المشكلات المزمنة ولا سيما ما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية و إيجاد الحلول المناسبة والفورية لها

وناقش المؤتمر واقع الإعلام السوري وأداء الاتحاد، وكيفية النهوض بمهامه ودوره في تطوير الأداء الإعلامي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...