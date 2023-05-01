إدارة الأمن الجنائي تلقي القبض على امرأة بجرم التعامل مع المواقع الالكترونية المشبوهة

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لغايات مشبوهة بقصد الإساءة لمؤسسات الدولة.

ألقت إدارة الأمن الجنائي القبض على المدعوة (ص . خ) تولد 1987م بجـ.رم التواصل والتعامل مع تلك المواقع الالكترونية ، وبالتحقيق معها اعترفت بأنها تعمل بمهنة تعقيب المعاملات بإدارة الهجرة والجوازات بدون ترخيص، وقيامها بالتواصل مع إحدى هذه الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة وكاذبة تدعي فيها بوجود تجاوزات بإدارة الهجرة والجوازات وإرسال اسم ضابط بإدارة الهجرة والجوازات للصفحة وطلبها نشر معلومات عنه بأنه فـ.اسد ومرتـ.شي اثر خلافها معه نتيجة رفضه إنجاز معاملة تجديد جواز سفر لها لعدم حيازتها ما يخولها ممارسة مهنة تعقيب المعاملات، وبتحري جوالها عُثر فيه على محادثات مع تلك الصفحة تثبت ذلك، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحقها وتقديمها إلى القضاء المختص.

تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة كل من يتعامل مع تلك المواقع المشبوهة استناداً إلى القوانين والأنظمة.

وزارة الداخلية