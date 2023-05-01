للسنة الرابعة.. الأطباء السوريون يحتلون العدد الأكبر من الأطباء الأجانب في ألمانيا

يعمل الأطباء في ألمانيا فوق طاقتهم، إضافة إلى نقص عددهم في كثير من التخصصات.



ويساهم الأطباء الأجانب في سد جزء من هذا النقص، خصوصا في المستشفيات، وفقا لنقابة الأطباء الألمانية.

وللعام الرابع على التوالي يشكل الأطباء السوريون العدد الأكبر من الأطباء الأجانب في ألمانيا، حيث قدم أيضا عدد من الأطباء من بين العدد الكبير من اللاجئين السوريين الذين قدموا خلال السنوات الماضية إلى ألمانيا.

وفي السنة الماضية بلغ عدد الأطباء السوريين 5639 من أصل 67.000 هو مجموع الأطباء الأجانب في ألمانيا، وهذا الرقم لا يشمل حاملي الجنسية الألمانية، حيث حصل الكثير من الاطباء السوريين عليها.

وتشير نقابة الأطباء الألمانية إلى أنه لا يمكن حل مشكلة نقص الأطباء في ألمانيا من خلال الهجرة، وإنما أيضاً من خلال تأمين ظروف عمل أفضل وزيادة عدد الطلاب في كليات الطب، لأن هجرة الأطباء إلى ألمانيا تؤدي إلى نقص الأطباء في بلدانهم الأصلية.

(WDR)