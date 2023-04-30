100 متسابق من 15 دولة يتنافسون في أرض المليون

في رحلة شاقة مليئة بالإثارة والتشويق تستغرق 40 يوماً وعلى أرض لم تطؤها قدم البشر من قبل وسعياً للفوز بالجائزة الكبرى، يتبارى 100 متسابق من 15 جنسية مختلفة طوال حلقات برنامج "أرض المليون" الذي تم تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية، حيث يندفع المتسابقون إلى أقصى حدودهم سعياً وراء جائزة "المليون دولار" التي ستغيرحياتهم، حيث تخلوا عن كل شيء في حياتهم الطبيعية ليعيشوا حياة صعبة مليئة بالمخاطر والتحديات والمفاجآت غيرالمتوقعة، ودون أي وسيلة تواصل أو اتصال مع العالم الخارجي.



يتنافس المتسابقون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و73عاماً ويتميز بانقسام شبه متساو بين الرجال والنساء، في رحلة شاقة تستغرق 40 يوماً في موقع صحراوي بعيد ولا تتوفر فيه إلا موارد محدودة، حيث يبدأ كل متسابق المسابقة بسوار بقيمة 10,000دولار، والذي يلعب دوراً حاسماً في اللعبة، ويقوم المتسابقون بتجميع أساور إضافية من خلال الفوز بتحديات تتطلب جهداً بدنياً، مما يزيد من فرصهم في الحصول على الجائزة النهائية، وإذا اختار أحد المتسابقين مغادرة المسابقة، فيجب عليه إهداء سواره للاعب آخر، مما يضيف عنصراً استراتيجياً إلى اللعبة.



طوال عرض البرنامج الضخم انتاجياً والغني بالتجارب والمفاجآت المتميزة، يتابع المشاهدون تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، وتشكيل تحالفات، واختبار الولاءات، واختبار التصميم المطلق للمتسابقين في مواجهة الشدائد، ومن ناحية أخرى تلعب المناظر الطبيعية الصحراوية المذهلة خلفية بصرية رائعة، ولكنها تشكل في الوقت نفسه عقبة هائلة أمام المتنافسين الذين يبذلون جهداً كبيراً لتحقيق الفوز والحصول على الجائزة الضخمة.



يعرض برنامج تلفزيون الواقع العالي المخاطر والأول من نوعه في العالم العربي



"أرض المليون" لأول مرة على قناة MBC ومنصة شاهد ويبدأ عرضه في 3 مايو 2023، وهو من تقديم محمد الشهري، وقد تم إنجازه من خلال القيادة الاستثنائية لثلاث نساء هن جنان منضور المخرجة والمسؤولة التنفيذية عن الإنتاج، ونادين سميرة المنتجة التنفيذية وجوي طعمة التي تشرف على الجوانب الإبداعية كمنتجة للمحتوى، ويعد البرنامج الذي تنتجه Blue Engine Studios، شهادة على مواهب هؤلاء النساء الرائدات وفريقهن، وهو مقتبس من البرنامج العالمي "جزيرة المليون دولار"، ويقدم "أرض المليون" تجربة مشاهدة مثيرة تعرض مرونة وطموح المشاركين.



وفي تصريح خاص أكد الأستاذ زياد كبي المدير التنفيذي لشركة Blue Engine Studios بأن هذا البرنامج هو واحد من أضخم الانتاجات العربية التي شهدها قطاع صناعة الترفيه التلفزيوني في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن انجاز هذا البرنامج بهذه السوية العالية يعكس التطور الهام الذي شهده قطاع التلفزيون مؤخراً، كما يعكس وعي الشباب والفتيات في العالم العربي لأهمية المشاركة في هذه النوعية من البرامج التي تحفز الآخرين على الاستكشاف والاستثمار في بناء جسم رياضي سليم، وأشاد كبي لأهمية دور المرأة حيث تولت 3 سيدات قيادة هذا البرنامج بحرفية عالية، إضافة إلى عدد المشاركات الذي قارب من النصف، واختتم كبي كلامه بالقول: "نشعر جميعنا بحماس كبير لعرض هذا البرنامج، ونحن على ثقة بأن المشاهد العربي سيتابعه بشغف واهتمام لأنه سيجد فيه التشويق والمتعة في كل الحلقات وصولاً إلى الهدف الأخير".



بدورها تقدمت جنان منضور بالشكر الكبير لدعم ال MBC ولفريق العمل الذي تفانى وبذل مجهوداً كبيراً ليصل البرنامج بصورته الجميلة والمشرفة للشاشات العربية، وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير قالت منضور" لا شك ان ارتفاع درجات الحرارة شكلت تحديا كبيرا للمتسابقين وفريق العمل واختتمت كلمتها بالقول: "منذ سنوات لم نعد نشاهد على محطاتنا العربية برنامجاً بهذه الضخامة".