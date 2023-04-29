بهذه الطرق تتخلّصون من الناموس في المنزل نهائياً

عدا عن أنّه يُسبّب الازعاج فإنّ لدغات الناموس مؤذية وموجعة خصوصاً اذا كانت البشرة حساسة. ومع التغييرات المناخية التي تشهدها الطبيعة في هذه الأوقات، من الطبيعي أن ترتفع نسبة الباعوض في الأجواء وأنواع مختلفة من الحشرات. وفي حال دخولها الى المنزل ستُعرّضكم لبعض المشاكل من بينها الأرق وعدم القدرة على النوم، بالاضافة للحكة الشديدة في البشرة.

الّا أنّه بطرق بسيطة يمكنكم الحد من دخول الناموس الى المنزل، وبالتالي حماية أفراد العائلة من اللدخات في الجلد.

كيف يمكن التخلص من الناموس في المنزل؟

- من أهم الخطوات التي عليكم تطبيقها لحماية المنزل من الناموس، هي توفير التغطية المناسبة للنوافذ والأبواب عبر وضع الشبك. وفي حال توفر المكيّف في البيت، فبكل بساطة احرصوا على اغلاق النوافذ جيداً منعاً لدخول الحشرات.

- استفيدوا من بعض النبتات الخضراء التي تُساعدكم على التخلص من الناموس، وبالطبع يمكنكم توزيعها بمختلف مساحات المنزل. ونذكر من بين تلك النباتات: النعناع البري، عشب الليمون، الريحان، اللافندر، المريمية وغيرها من المزروعات التي يمكن الاحتفاظ بها في البيوت.

- شرائح الليمون المتوسطة الحجم مع القرنفل من الخطوات التي تُساهم أيضاً في الحد من الناموس بالمنزل. لذا يمكنكم توزيعها في المساحة التي تتواجدون بها بهدف التخلص من تلك الحشرات الصغيرة.

- يمكنكم أيضاً الاستفادة من الرذاذات والأقراص المتوفرة والتي تعمل على طرد الناموس من المنزل، وننصحكم باختيار تلك التي تكون تركيبتها برائحة جميلة ولا تضر بالصحة. وهناك بعض أنواع الرذاذات التي يمكن وصلها بالكهرباء حتى تمنح الغرفة الحماية اللازمة طيلة الوقت من الناموس.

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