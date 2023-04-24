الشرطة النمساوية تصادر 22 قطعة سلاح من منزل شاب سوري

عثرت الشرطة النمساوية على 22 قطعة سلاح، يوم الأربعاء الماضي، داخل شقة شاب سوري، يبلغ من العمر 24 عاما، في العاصمة فيينا.

وذكر موقع exxpress النمساوي أن الأسلحة ضمت العديد من السكاكين والسيوف، وبندقية هوائية، وبندقية ضغط هوائية، وسلاح آخر بدا كأنه بندقية آلية.

ووفقا للموقع، فإن الشرطة داهمت المنزل بعد سماع صوت بكاء امرأة، في الشقة، والتي رفضت بداية التعاون معهم، ولاحظ الضباط وجود العديد من الأسلحة في الشقة، لتؤكد بعدها المرأة، أن تلك الأسلحة تعود إلى صديقها السوري، وأنه يملكها بحق.

ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى وجود خلفية إرهابية، فقد أُبلغ مكتب الدولة لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب.

وفي السادس والعشرين من شهر شباط الماضي، قبضت الشرطة النمساوية، على سوريين اثنين بتهمة الشروع بالقتل، بعد إصابة ثلاثة سوريين آخرين خلال شجار بالسكاكين، داخل شقة بالعاصمة فيينا