عاد من ألمانيا الى سوريا لرؤية أهله فخسر حياتهه

أقدم أربعة مسلحين على ارتكاب جريمة مروّعة في مدينة الباب بحق شاب ينحدر من ريف دير الزور كان قد عاد منذ فترة قريبة قادماً من ألمانيا لرؤية أهله، وذلك في محاولة منهم لسرقته ونهبه.

وبحسب مصادر اعلامية فإن الجريمة وقعت بحق الشاب “علي الحساني” الذي ينحدر من بلدة البوليل بريف دير الزور، وذلك عندما أقدم المدعو “أبو طلال الواكي” الذي كان يتبع سابقاً للفيلق الثاني في ميليشيا الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية مع شقيقه على ارتكاب تلك الجر. يمة صباح اليوم في مدينة الباب بهدف السلب والنهب.



وبيّنت المصادر أن الشاب المغدور كان في زيارة لأهله منذ أكثر من شهر قادماً من ألمانيا، حيث لجأ إلى هناك قبل عدة سنين وعانى من مرض السرطان لكنه تعافى بعد ذلك، مضيفاً أنه متزوج ولديه خمسة أولاد.

وعقب الجريمة, أقدم أهالي الشاب المغدور بقطع الطريق بالقرب من دوار السنتر وسط مدينة الباب وطالبوا فرقة الحمزة بتسليم القا. تل ومحاسبته.



وكالات