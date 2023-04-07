كشف جريمة وقعت قبل ١٠ سنوات والقبض على الفاعلين

قالت وزارة الداخلية إن معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول وجود ما يثير الشبهة بحادثة وفاة المغدورة (صيتة . س) والتي توفيت بالعام 2013م وتم دفنها في مقبرة قرية شنشار بحمص.

ومن خلال المتابعة وجمع المعلومات تبين وجود علاقة للمدعوة (نايفة . ن) زوجة ابن المغدورة بجريمة القتل وقام فرع الأمن الجنائي في حمص بإلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها ومواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على قتل المغدورة بخنقها بواسطة وسادة على وجهها وهي نائمة، وذلك بسبب خلافات عائلية وقيامها بدفنها بالاشتراك مع المدعوين (ندوة . ع) و(نجمة . ح) و(فرحان . ع) ودون إعلام السلطات تم إلقاء القبض على المذكورين، وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وقيامهم بالتستر على الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

المصدر : وزارة الداخلية