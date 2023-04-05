منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج أدوية بشرية في اللاذقية بكلفة تصل لـ265 مليار ليرة

05-04-2023

منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج أدوية بشرية في اللاذقية بكلفة تصل لـ265 مليار ليرة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأدوية البشرية النوعية وغير النوعية في محافظة اللاذقية.

وبينت الهيئة أن المشروع يندرج ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، الذي تنفذه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 265 مليار ليرة، ومن المتوقع أن يحقق 200 فرصة عمل.

وأشارت إلى أن أهمية المشروع تكمن في توطينه لصناعة محلية تعتمد على أحدث خطوط الإنتاج العالمية، في إنتاج 12 صنفاً من الأدوية البشرية التي تخفض فاتورة الاستيراد، وتلبي احتياجات المحافظة بشكل خاص والقطر بشكل عام.

يذكر أن سورية ومنذ بداية الأزمة السورية، عانت من أزمة حادة في الدواء، بسبب العقوبات الاقتصادية، وصعوبات الاستيراد،  الأمر الذي تسبب بزيادة أسعارها عدة مرات، جعل من الصعب شرائها من قبل المواطنين.

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