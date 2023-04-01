دول عربية تعتزم إنشاء قوات فضائية.. من هو؟

قال قائد قوات الفضاء المركزية الأمريكية، إن العديد من الحلفاء العسكريين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أعربوا عن اهتمامهم بتكوين قوات فضائية خاصة بهم.

وأوضح الكولونيل كريستوفر بوتمان، خلال فعالية لجمعية القوات الجوية والفضائية: “لدينا الكثير من الدول التي ترى أن الفضاء هو عامل التمكين القتالي الحاسم كما هو ويمكن أن يكون، وهم يأتون إلينا للحصول على المشورة بشأن كيفية مواجهة قوة فضائية، وكيف يبدو ذلك؟”.

ويدير بوتمان، مكونا من قوة الفضاء الأمريكية يقدم تقاريره إلى القيادة المركزية الأمريكية، ومقرها في قاعدة ماكديل الجوية، في تامبا بولاية فلوريدا.

وعاد بوتمان مؤخرا من قطر، حيث أجرت القيادة المركزية الأمريكية “منتدى الفضاء” الأول في قاعدة العديد الجوية، مع متخصصين في حرب الفضاء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.

وقال: “لقد تخرج أول كادر فضاء في سلاح الجو السعودي عبر دورة (Space 100)”. وأضاف: “السعودية هي مجرد مثال واحد”.

و(Space 100) هي دورة تعليمية أساسية عن الفضاء يتم تدريسها على مستوى غير مصنف، و”تقدم الدورة مستوى تعليميا تمهيديا لأنظمة الفضاء وكيفية استخدامها لدعم العمليات العسكرية المشتركة العالمية”.

وأكد بوتمان أن قوة الفضاء الأمريكية تلقت الكثير من الطلبات من الدول الشريكة.