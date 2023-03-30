العاصفة تتسبب بانهيار مبنى في حلب

30-03-2023

العاصفة تتسبب بانهيار مبنى في حلب

 انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في حي الإذاعة بمحافظة حلب نتيجة العاصفة الهوائية التي هبت اليوم.

وبيّن مدير خدمات الأنصاري في مجلس مدينة حلب المهندس خالد طعمة أن المبنى مؤلف من قبو وطابق أرضي وأربعة طوابق مكررة، وهو مخلى وشاغر من السكان نتيجة تقرير لجان السلامة العامة.

وأكد المهندس طعمة أن انهيار المبنى لم ينتج عنه أية إصابات بشرية كما أن أنقاض المبنى في المكان ولم يتم قطع الشارع أبداً.

يذكر أن مجلس مدينة حلب سجل 1163 بناء مجهزاً للهدم بسبب خطورة وضعها الإنشائي من ضمنهم المبنى المنهار.

أثر

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...