العاصفة تتسبب بانهيار مبنى في حلب

انهار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في حي الإذاعة بمحافظة حلب نتيجة العاصفة الهوائية التي هبت اليوم.

وبيّن مدير خدمات الأنصاري في مجلس مدينة حلب المهندس خالد طعمة أن المبنى مؤلف من قبو وطابق أرضي وأربعة طوابق مكررة، وهو مخلى وشاغر من السكان نتيجة تقرير لجان السلامة العامة.

وأكد المهندس طعمة أن انهيار المبنى لم ينتج عنه أية إصابات بشرية كما أن أنقاض المبنى في المكان ولم يتم قطع الشارع أبداً.

يذكر أن مجلس مدينة حلب سجل 1163 بناء مجهزاً للهدم بسبب خطورة وضعها الإنشائي من ضمنهم المبنى المنهار.

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