انتكاسات أردوغان الإنتخابية تتوالى قبيل سباق الرئاسة

ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، أنّ حزب الشعوب الديمقراطي التركي لن يتقدم بمرشحه في الانتخابات الرئاسية في أيار، ما يعزز فرص تحالف المعارضة الرئيسي في إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونقلت الوكالة عن الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي “برفين بولدان” قولها إنّ : “الحزب و5 مجموعات يسارية متحالفة “ستشنّ حملة ضدّ حكم الرجل الواحد”.

وأشارت الوكالة إلى أنّ “دعم حزب الشعوب الديمقراطي أثبت أهمية حاسمة في الانتخابات السابقة، إذ يعتبر ناخبو الحزب الديمقراطي إلى حدٍّ كبير أنّ “كليجدار أوغلو” يمكنه المساعدة في الدفاع عن حقوق الأقلية الكردية في تركيا، التي تشكل نحو خُمس السكان البالغ عددهم 85 مليوناً”.

ولفتت الوكالة إلى أنّ “وحدة المعارضة المتزايدة تُبرز التحدي الذي يواجهه أردوغان مع تصاعد رد الفعل الشعبي العن.يف على استجابة حكومته للزلازل المميتة الشهر الماضي، فضلاً عن أعمق أزمة غلاء معيشة في العقدين الماضيين”.

يذكر أن استطلاعات رأي جديدة نشرته “أكسوي ريسيرش”، أشارت إلى أن مرشح المعارضة “كليجدار وغلو” يتقدم على “أردوغان” بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل انتخابات 14 أيار بنسبة 55.6% و44.4% توالياً.

