اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والسعودية

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتبادل الجانبان، وفق الوكالة، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً، لـ"تمهيد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

الاتصال هو الأول من نوعه منذ سنوات، ويأتي في أعقاب التوصل لاتفاق بين البلدين، لإعادة العلاقات الدبلوماسية، بعد قطيعة استمرت سنوات.

وأجرت السعودية وإيران عدة مباحثات، استمرت على مدار عامين، في كل من العاصمة العراقية بغداد والعمانية مسقط، توجت باتفاق أبرم في العاصمة الصينية بكين في 10 آذار/مارس الجاري، على عودة العلاقات بين البلدين، وتبادل البعثات الدبلوماسية خلال شهرين من توقيع الاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني، خلال مؤتمر صحافي، في وقت سابق، إن حكومة بلاده اقترحت على المملكة، 3 أماكن لاستضافة لقاء وزيري خارجية البلدين المرتقب، دون أن يحدد تلك الأماكن.

وأشار إلى أن طهران اتفقت مع الرياض على "زيارة وفود فنية للسفارات والتحضير لإعادة فتحها".