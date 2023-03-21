من شاب سومري الى امه : رسالة من عام 3000 قبل الميلاد
نص سومري مكتشف في العراق قامت بترجمته الدكتورة العراقية أميرة عيدان الذهب:
(لودينجر)شاب سومري من مدينة (نفر) سافر للعمل في مدينة اخرى وابتعد عن امه. زميله ينوي السفر الى(نفر) فأرسل إلى والدته رسالة يقول فيها:
زميلي المسافر الى نفر اذهب الى امي
امي قلقة
امي لا تنام
ستفرح بقدومك
اذا كان من الصعب ان تتعرف عليها ساعطيك اوصافها
اسمها(شات اشتار)
بمفردها تحافظ على منزل والد زوجها تخدم بتواضع امام سيدتها الالهية مضاعفة الممتلكات
انها محبة ولطيفة
وحيوية
زبدة
حلوة
عسل
سمن متدفق
دعني اقدم لك وصفا آخر لامي
والدتي مثل الضوء الساطع في السماء
ظبية على سفوح التلال
هي نجمة الصباح
تشرق حتى في وقت الظهيرة
دعني اعطيك وصفا ثالثا لامي
امي مطر من السماء
انها حصاد وافر
انها خندق ري تجلب الماء المخصب الى الاراضي(الحديقة)
انها موعد دلموني حلو
دعني اعطيك وصفا رابعا لامي
امي تملأ الاعياد والعروض بفرح
انها عشيقة قلب محب مشع ابدا بالسعادة
انها الاخبار السارة بان الاسير سيعود الى والدته
دعني اقدم لك وصفا خامسا لامي
والدتي شجرة النخيل مع العطر الاكثر حلاوة
انها عربة من خشب العرعر
عربة من خشب البقس
انها قطعة قماش ناعمة معطرة بالزيت المكرر
انها حفنة من العنب
اكليل ينمو بشكل مترف
انها امرأة ستظهر لك الرحمة عندما تراك
بفضل الاوصاف التي قدمتها لك ستعرفها
وعندما تقف في حضورها المشع اخبرها
(ابنك المحبوب لودينجر في صحة)
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