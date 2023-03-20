20-03-2023
اغتيال قيادي فلسطيني في سوريا
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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأحد ١٨/٣/٢٠٢٣، عن اغتيال أحد قادتها في سوريا، محمّلة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.
ونعت السرايا في بيان مقتضب لها، الشهيد القائد علي رمزي الأسود ( 31 عاماً)، من ساحة سوريا، الذي ارتقى صباح الاحد في ريف دمشق "جراء عملية اغتيال جبانة".
وأكدت سرايا القدس، أن عملية الاغتيال "تحمل بصمات العدو الصهيوني".
يشار إلى أن الكثير من الاغتيالات التي تحصل في سوريا، تتم من خلال جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة وبدعم إسرائيلي مباشر، وفق ما أفاد به وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الشهر الماضي.
وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية العلنية والواضحة في سوريا، بدءاً من القصف الإسرائيلي المتكرر للأراضي السورية، وصولاً إلى اغتيال القيادات الحزبية.
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