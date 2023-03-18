والد ميسي يكشف حقيقة خلافاته مع غالتييه وعرض الهلال

نفى خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم الكبير ليونيل ميسي ما تردد من أنباء عارية من الصحة عن خلاف قائد الأرجنتين مع مديره الفني كريستوفر غالتييه، وكذلك طلبه 600 مليون يورو للعب في الهلال السعودي.

وقال خورخي ميسي عبر حسابه على إنستغرام، "أخبار زائفة. إلى متى يستمرون في الكذب؟ لن نتسامح مع الاختراعات لكسب المتابعين".

ومن خلال بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام" نفى خورخي ميسي تماما أن نجله غادر تدريب باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي، غاضبا من مديره الفني الفرنسي أو أنه طلب 600 مليون يورو للتوقيع للهلال، محذرا من عدم التسامح مع مثل هذه الأكاذيب.

وكانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى أن ميسي لم يكمل الحصة التدريبية لباريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء الماضي؛ لأنه شعر بخيبة أمل مما يقدمه كريستوفر غالتييه، رغم أن المدير الفني الفرنسي حاول إقناعه بالبقاء لكن النجم الأرجنتيني أصر على قراره وغادر إلى منزله.

وقال حساب JON BONES JONES المقرب من النادي الباريسي، إن ميسي لم يكن معجبا بخطة مدربه خلال مباراة الذهاب في باريس التي خسرها الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

ولم يكن ميسي معجبا بالخطة الهجومية على الإطلاق، وعندما سأله أفراد الجهاز الفني المعاون لغالتييه عن سبب انزعاجه وعبوس وجهه، رد: "لا تتحدثوا معي، افعلوا ما تريدون لكن دون الحديث معي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر على السطح خلاف بين ميسي وباقي اللاعبين وغالتييه، حيث لا يهتم به الجميع في غرفة الملابس.

ولا شك أن هذه الخلافات تزعج مجلس الإدارة وزادت الانقسامات بالفريق، إذ إن ميسي تحمل بصمت كل التغييرات في النادي الصيف الماضي، فقد تحمل غالتييه لفترة طويلة، خاصة في بداية الموسم، ولكن منذ أن تم تغيير المخطط وهو يعاني وكذلك البرازيلي نيمار، ولكن معاناته أكبر في ظل وجود المدير الفني الفرنسي.

وفي الإطار ذاته، لم يكمل ميسي الحصة التدريبية، يوم الثلاثاء الماضي؛ لأنه شعر بخيبة أمل مما يقدمه غالتييه، رغم أن المدير الفني الفرنسي حاول إقناعه بالبقاء لكن النجم الأرجنتيني أصر على قراره وغادر إلى منزله.

وقال حساب Djamel المقرب من النادي الباريسي، إن النادي لم يرغب في تسريب هذا الخبر، لكنه صحيح بنسبة 100٪ وسينتشر عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويبدو أن الفائز بكأس العالم 2022 في قطر انزعج من التدريب الثنائي بلاعبين ضد اثنين وقرر الانسحاب من التدريب رغم محاولات المدير الفني الفرنسي لإقناعه بالعدول عن قراره، لكن ميسي رفض وأصر على المغادرة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتردد فيه بقوة تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان وميسي بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، خاصة بعد فشل الفريق مرة أخرى في تجاوز دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

كما أن تقارير صحفية سعودية تشير إلى أن الهلال يسعى للتعاقد مع القائد الأرجنتيني لمدة ثلاث سنوات، خاصة في ظل تعثر مفاوضاته مع النادي الباريسي.



إرم نيوز