القبض على قاتل امرأة وطفلها باللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية القبض على قاتل امرأة وطفلها في حي بساتين الريحان باللاذقية.



وقالت وزارة الداخلية إن فرع الأمن الجنائي كشف ملابسات جريمة قتل مروعة راح ضحـيتها المغدورة (جهيدة . ل) وطفلها المغدور (حسن) بحي بساتين الريحان في اللاذقية، حيث وقعت الجريمة بداية الشهر الجاري، فتوجهت دوريات من فرع الأمن الجنائي وقسم شرطة مدينة اللاذقية وحضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي والأدلة الجنائية حيث شوهدت الأم (جهيدة . ل) ضمن غرفة النوم وطفلها (حسن) تولد 2018 ضمن أرض الصالون.

ومن خلال التحري والبحث في مسرح الجريمة تم العثور على مسمارين لقبضة سكين بالقرب من الجثة تم التحرز عليهما، ومن خلال تحليل الأدلة والقرائن تم الاشتباه بزوج المغدورة المدعو (جميل . ك) بعد جمع المعلومات التي تفيد بوجود خلافات سابقة بينهما حيث تم إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل زوجته في غرفة النوم بسكين مطبخ بعدة طعنات في جسدها ورقبتها بعد وضع الوسادة على وجهها لكتم صوتها بسبب وجود خلافات بينهما وبعدها توجه إلى صالون المنزل وقام بقتل ابنه بنفس الطريقة خوفاً من كشفه.



وبدلالته تم العثور على أداة الجريمة وكنزة كان يرتديها أثناء ارتكاب جريمته وهما ملطختين بالدماء.

المصدر : وزارة الداخلية