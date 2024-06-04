انتشال جثمان رجل ستيني من ميناء اللاذقية

04-06-2024

انتشال جثمان رجل ستيني من ميناء اللاذقية

أعلن العميد جلال داؤود، مدير الدفاع المدني في اللاذقية، في تصريح لجريدة الوحدة، أنه تم تلقي بلاغ من الموانئ عن وجود جثة في الميناء اليوغوسلافي.

توجه فريق الإنقاذ من الدفاع المدني باللاذقية إلى الموقع، حيث عثروا على الجثة عالقة بين الصخور في البحر.

بعد انتشالها، تبين أنها تعود للمواطن فؤاد شعبان، وهو في العقد السادس من العمر ومن قرية كفرية ويقيم في حي الدعتور باللاذقية.

تم عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل تسليمها إلى ذويه الذين حضروا إلى الموقع لاستلامها.

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