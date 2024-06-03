مصادرة ( 2442 ) حبة كبتاغون مخدرة بحماه.

في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخـ.درة ومروجيها تمكن فرع مكافحة المخـ.درات في حماة من إلقاء القبض على شخصين من تجار ومروجي الحبوب المخـ.درة وهما المدعوان (محمود . ح) و(مرعي . ح) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على حيازة وتعاطي الحبوب المخـ.درة والاتجار بها بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين ومحاولة نقل كميات من الحبوب المخـ.درة عبر الأردن لترويجها في المملكة العربية السعودية عن طريق إخفاء هذه الحبوب وتخزينها بطريقة سرية ضمن مرايا بللور من قبل شخص يتقن الحفر على المرايا اتفق معهم على ذلك حيث أرسلوا في بداية الأمر ستة مرايا بضمنها الحبوب المخـ.درة إلى الأردن عن طريق مكتب شحن للتمويه على الشحنة القادمة وأثناء نقل الحبوب المخـ.درة إلى السعودية تم ضبطها ضمن الأراضي الأردنية.

كما اعترف المقبوض عليه (محمود) بمحاولته نقل كمية مليون حبة كبتاغون مخـ.درة إلى السعودية عن طريق إخفائها ضمن عبوات ولكن تمت مصادرة الشحنة من قبل السلطات المختصة في مركز نصيب الحدودي، وبتحري منزله تم مصادرة كمية / 2442 / ألفين وأربعمائة واثنان وأربعون حبة مخـ.درة وهي من أصل كمية الحبوب التي قاموا بإرسالها واعترف أنه يحتفظ بها بقصد الاتجار والتعاطي ومصدرها إحدى الدول المجاورة.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.