بعثة المنتخب السوري الشاب بقيادة “فوته” تصل أوزبكستان للمشاركة بآسيا

وصلت بعثة المنتخب السوري للشباب إلى العاصمة الأوزبكية، يوم السبت، وذلك للمشاركة ببطولة كأس آسيا تحت 20 عاماً.

وسيواجه منتخب سوريا في أولى مبارياته منتخب “أوزبكستان” الذي يستضيف البطولة، وذلك يوم الأربعاء الموافق ل 1 اذار،فيما سيقابل يوم 4 آذار منتخب “إندونيسيا”، ليختتم مبارياته في دور المجموعات في 7 آذار في مواجهته مع “العراق”.



وكان المنتخب السوري فاز بمبارتين وديتين، خلال التحضيرات لكأس آسيا في المعسكر الذي أقامه في “طاجيكستان”، تحت قيادة المدرب الهولندي “مارك فوته”، حيث استطاع تحقيق الفوز بالمباراة الأولى بهدف نظيف، فيما أنهى الثانية بهدفين دون مقابل.

وينص نظام البطولة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، والمنتخبات التي ستصل إلى نصف النهائي سيتأهلون مباشرة إلى نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام في “إندونيسيا”، خلال شهر أيار القادم.

يشار إلى أنه بعثة منتخب سوريا تضم 23 لاعباً، ويشارك بالبطولة 16 منتخباً مقسمين على 4 مجموعات، ويقع المنتخب السوري بالمجموعة الأولى إلى جانب “أوزبكستان”، “اندونيسيا” و”العراق”.