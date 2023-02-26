روسيا توقف صادرات النفط إلى بولندا عبر خط الأنابيب دروجبا

أعلن الرئيس التنفيذي لمصفاة التكرير "بي كيه إن أورلن" البولندية دانيل أوباجتك، أن روسيا أوقفت صادرات النفط إلى بولندا عبر خط الأنابيب "دروجبا".

وكتب أوباجتك في تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "نحن نؤمن إمدادات الطاقة في بلادنا، روسيا علقت إمداداتها إلى #بولندا".

وأضاف: "10 في المئة فقط من الخام يأتي من موسكو، ونحن سنستبدل بها مصادر أخرى".

وأشارت المصفاة في تعليق آخر، إلى أنها تستطيع الحصول على كل احتياجاتها من الخام عبر البحر، وأن تعليق إمدادات النفط الروسي لن يؤثر في حصص العملاء من البنزين والديزل.

ويغطي "دروجبا" ثلث إمدادات النفط القادم من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، والباقي تحصل عليه من شحنات الناقلات والسفن، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفرضت أوروبا عقـوبات متعددة على النفط الروسي، وحظراً على الخام المنقول بحراً، إضافةً إلى سقف أسعار، قبل أن تعلن حزمة عقـوبات جديدة في 5 شباط/ فبراير الجاري.

وطلبت بولندا من ألمانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مساعدتها في التوقف عن استيراد النفط الروسي خلال العام الجاري دون دفع غرامات، من خلال خط أنابيب دروجبا عبر فرض أوروبا عقـوبات، ما يجنّبها دفع غرامات عن التعاقدات السابقة.

وقعت مصفاة "بي كيه إن أورلن" البولندية اتفاقًا طويل الأجل لشراء النفط الروسي ونقله عبر خط الأنابيب "دروجبا"، الذي يتمتع بإعفاءات من العقوبات على موسكو من قبل الغرب.

ويُعد "دروجبا" أطول خطوط نقل النفط في العالم، وينقل الخام إلى نحو 4 آلاف كيلومتر من الجزء الشرقي من روسيا، إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وبولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وألمانيا.