25-02-2023
الطحينية.. كنز من الفوائد الصحية العظيمة
للطحينية السائلة الكثير من المنافع الصحية. وهي تدخل في تحضير الكثير من الأطباق والوصفات المطبخية. ولهذه الأسباب لا تستغن عنها:
الطحينية غنية بالخصائص المضادة للالتهابات التي تعتبر حيوية في علاج الاحمرار ومشاكل بشرة الوجه.
محتواها الغني من الأحماض الدهنية أوميغا يغذي الجذور ويحفز نمو الشعر.
توفر مصدرا جيدا للدهون الصحية والبروتين وفيتامينات B والمعادن. والألياف. ومضادات الأكسدة ومركبات نباتية مفيدة.
تقي من تعرض العظام لهشاشتها. فهي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.
تعالج الإمساك حيث يتم تناول ملعقة منها على الريق.فتسهل عمل الأمعاء بهضم الطعام.
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