هل تم استخدام سلاح سري لإحداث زلزال في تركيا؟

قال رئيس وكالة الفضاء التركية، سردار حسين يلدريم، على الهواء على قناة تلفزيونية محلية، إن الزلازل التي تبلغ قوتها 7-8 يمكن أن تحدث بشكل مصطنع.

ووفقا له، لحدوث هذا، يجب إرسال قضبان التيتانيوم الكبيرة إلى الأرض من الأقمار الصناعية، والتي سوف تخترق حتى عمق 5 كيلومترات وتحدث زلزالا، حسبما نقلت صحيفة "Sözcü".

وأضاف أن هناك أقمار صناعية "Warrior" يمكنها إرسال قضبان من سبائك التيتانيوم بطول 10 أمتار من الفضاء إلى أي هدف، حيث تخترق الأرض بعمق 5 كيلومترات مسببة زلزالا قوته 7-8.



وأوضح: "لا أحد يستطيع فعل أي شيء إذا تم استخدام هذا السلاح. خاصة في دول مثل تركيا. لا شيء! اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. أقول هذا لأنني رأيت كيف يتم تطوير نظام الأسلحة هذا. إنه بسيط جدًا. لا بد أنك شاهدت أعمدة الكهرباء في الشوارع. يشبه هذا السلاح في المظهر هذه الأعمدة، ويبلغ ارتفاعه ما يقرب من ثمانية إلى عشرة أمتار، إنه عبارة عن قضبان معدنية. لا يوجد شيء داخل القضيب، لا متفجرات، لا شيء، لكنه قضيب من سبائك التيتانيوم. يتم وضع عدد معين في القمر الصناعي. ثم يطلقون نحو الأرض إلى هدف معين. لن نفكر الآن في سيناريو مثل هذه الكارثة، ولكن بمجرد سقوط هذه القضبان، تخترق ما يصل إلى خمسة كيلومترات في عمق الأرض. يحدث هذا بسرعة كبيرة ويؤدي إلى زلزال بقوة 7-8 درجات".

وتابع: "نتيجة للتأثير، سيتم تدمير كل شيء في منطقة الإسقاط. انظروا، لا توجد أسلحة هنا، ولا متفجرات، ولا قنابل ولا شيء من هذا القبيل. عصا بسيطة. لكن لا أحد لديه فرصة لاكتشاف هذه الضربة أو صدها أو الدفاع عن نفسه".

تُظهر الأقمار الصناعية الخريطة الأولية للأضرار التي تعرضت لها بعض أجزاء المدن توركوغلو و كهرمان مرعش و نورداغي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2023

وسائط متعددة

في غضون ذلك، يُعتقد في تركيا، أنه تم استخدام سلاح تكتوني ضد البلاد، حيث وقعت سلسلة من الزلازل بلغت قوتها 7.8 درجة منذ 6 فبراير/شباط. وأن الزلزال الذي ضرب تركيا، التي أصبحت شريكًا غير مريح للغرب، حدث في الوقت المناسب تمامًا وفي المحافظات التي تعاني من أصعب الأوضاع العرقية، حسبما ذكرت صحيفة "ديكغازيتا" التركية.

إضافة إلى ذلك، فإنه عشية الكارثة في تركيا، تم إغلاق البعثات الدبلوماسية لكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد. وشرحوا رسمياً هذا القرار بأنه "تهديد بشن هجمات إرهابية".

أفادت التقارير أيضا بأنه قبل ثوانٍ من الهزات الارتدادية القوية في تركيا، رأى الكثيرون ومضات قصيرة - مثل الأضواء الشمالية المحلية.

وبعد تداول تصريحات رئيس وكالة الفضاء التركية بشكل واسع في وسائل الإعلام التركية وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، أكد حسين يلدريم، أن هذه التصريحات أدلى بها في مؤتمر سابق وليس وليس بعد حدوث الزلزال، نافيا وجود ربط بين الكارثة الحالية و"السلاح" الذي تحدث عنه.

كما ذكرت الصحيفة التركية أن هناك اعتقاد سائد بين الجمهور بأنه كلما ظهرت سفن حربية أمريكية في المياه الإقليمية التركية، فمن المؤكد أن كارثة ستحدث. في هذا الصدد، بعد الزلزال الذي ضرب قلب تركيا بقوة 7.4 درجة، ومركزه في بازارجيك، مقاطعة كهرمان ماراش، بدأت التكهنات حول "HAARP" تُناقش مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. "هارب" (HAARP)، التي تعتمد على طريقة "الإرسال عالي الطاقة مع الإشعاع الكهرومغناطيسي منخفض التردد"، التي طورها العالم الأمريكي والمخترع من أصل صربي نيكولا تيسلا منذ سنوات عديدة، هو مشروع علمي يعرف باسم "برنامج التردد العالي النشط"، تم تنفيذه في ولاية ألاسكا الأمريكية.

ما الذي يمكن عمله باستخدام HAARP؟

يمكن لهذا البرنامج تغيير المناخ، وإذابة الجليد في القطبين وتحريكهما، واللعب بطبقة الأوزون، والتسبب في حدوث زلزال، والتحكم في أمواج المحيط، والتلاعب بمجالات طاقة الأرض، والتحكم في الدماغ البشري، وإنشاء انفجار نووي حراري دون انتشار الإشعاع.

أزمة سفينة حربية أمريكية والعلم التركي

رست السفينة الحربية يو إس إس نيتز، وهي سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية شاركت أيضًا في الحرب الأهلية اليمنية، قبالة ساحل دولما بهجة في إسطنبول في اليوم السابق.



وكان العلم الأمريكي على السفينة، على عكس كل عادات الشحن، أكبر بشكل غير متناسب مع العلم التركي، وكذلك صور السفير الأمريكي على متنها. وتم اعتبار هذا تهديد لأنقرة. عندما كانت السفينة الحربية الأمريكية تمر عبر مضيق البوسفور، ذهب الطاقم على متن السفينة. إلى جانب العلم الأمريكي، تم رفع العلم التركي أيضًا على السفينة. ومع ذلك، كان الثاني صغيرًا جدًا، بينما كان علم الولايات المتحدة كبيرًا جدًا. في الوقت نفسه، صعد السفير الأمريكي في أنقرة، جيفري ل. فليك ، والقنصل العام الأمريكي في إسطنبول، جولي أ.إيده، والتقطوا الصور أمام الأعلام.

بعد أقل من يوم من هذه التقارير، أدى زلزال كان مركزه في بازارجيك وإلبستان في محافظة كهرمان مرعش إلى القضاء عمليًا على أضنة وأديامان وديار بكر وهاتاي وعثمانية وكهرمان ماراش وسانليورفا.



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