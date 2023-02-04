قتل شاب وسط دمشق.. مصدر مقرب من الضحية يكشف ما رصدته كاميرات المراقبة

أقدم مجهولون على قتل شاب يبلغ من العمر 28 عاماً طعناً بالسكين، وسط العاصمة دمشق ورميه بمحاذاة الطريق.

وروت إحدى أقارب الضحية بعض تفاصيل الحادثة قائلة إن الشاب (ع .ف) يعمل موظف صباحاً، وسائق تكسي بعد الظهر لتأمين احتياجات أسرته، مبينة أن الجريمة وقعت مساء السبت الماضي في ساحة النجمة بالقرب من مدرسة دار السلام بدمشق.

كما بينت أن كاميرات المراقبة الموجودة مكان وقوع الحادثة، هي من أوصلتهم لأنه قتل وتم رميه في الشارع، وتم إسعافه من قبل أحد المارة إلى مشفى المواساة ومن بعدها إلى مشفى المجتهد.

وأوضحت أن الشاب (ع. ف) متزوج ولديه طفل عمره عام واحد، لافتة إلى أنهم على تواصل مع الشرطة بشكل دائم لمعرفة أسباب قتله.

يذكر أنه الشهر الماضي قتل شاب بالعقد الثالث من العمر في قرية معربا التابعة لمنطقة التل بمحافظة ريف دمشق على يد امرأة بهدف التخلص من الفضيحة.

اثر برس